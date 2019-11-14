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Неужели! 30% резидентов "Великого камня" уже начали реальную деятельность

К реальной финансово-хозяйственной деятельности в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» приступило 17 резидентов.

А всего в парке зарегистрировались 57 компаний. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы администрации парка Игорь Лещенок.

То есть либо начат выпуск продукции, либо оказываются услуги (научно-исследовательские и конструкторские работы).

Объем произведенной продукции пока равен 37 млн рублей. Но в дальнейшем ожидается рост.

Среди продукции есть, например, вентиляционное оборудование. Его поставляют на БелАЭС.

Представитель администрации заверил, что в парк не допускают резидентов, которые могут составить недобросовестную конкуренцию отечественным предприятиям. 

Например, в «Великий камень» хотели зайти производители холодильников и стиральных машин. Им отказали.

Также для вхождения в парк необходимо минимум $500 тыс. инвестиций.

Компании, которые уже вошли в парк, заявили об инвестициях более чем на 1 млрд.

Напомним, что «Великий камень» — это особая экономическая зона с рядом льгот. Например, налог на прибыль не платится первые 10 лет. Площадь парка — 112,5 кв. км.
Источник: officelife
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