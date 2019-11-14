Упавшее дерево остановило работу "Полимира"

13 ноября в 19-15 поступило сообщение о кратковременном аварийном отключении электроэнергии на подстанции "Полоцк-330" в Новополоцке. В результате отключения произошла остановка компрессорного оборудования цехов № 102, 104, 105 на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан" и приостановлен выпуск этилена и полиэтилена, сообщает МЧС.





Персонал предприятия восстановил технологический процесс цеха №102.





Предполагаемое время выхода на штатный режим работы цеха №104 – 20-00 14 ноября, после чего будет произведен пуск цеха №105.





Пострадавших в результате инцидента нет.





Причина отключения – падение дерева на ЛЭП 110 кВ.