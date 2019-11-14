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Упавшее дерево остановило работу "Полимира"

Работа трех цехов завода "Полимир" (Витебская обл.) была остановлена из-за аварийного отключения электричества в связи с падением дерева на ЛЭП

13 ноября в 19-15 поступило сообщение о кратковременном аварийном отключении электроэнергии на подстанции "Полоцк-330" в Новополоцке. В результате отключения произошла остановка компрессорного оборудования цехов № 102, 104, 105 на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан" и приостановлен выпуск этилена и полиэтилена, сообщает МЧС.

Персонал предприятия восстановил технологический процесс цеха №102. 

Предполагаемое время выхода на штатный режим работы цеха №104 – 20-00 14 ноября, после чего будет произведен пуск цеха №105.

Пострадавших в результате инцидента нет. 

Причина отключения – падение дерева на ЛЭП 110 кВ.
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