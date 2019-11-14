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На бирже - штиль

Евро и доллар подешевели незначительно,но корзина валют подорожала на 0,04% из-за укрепления российского рубля.

Курс доллара снизился всего на 0,0004 BYN до 2,0552 BYN/USD. Доллар покинул максимум за 34 дня. Напомним, что с начала ноября его курс поднялся всего на 0,0035 BYN.

Курс евро упал лишь на 0,0008 рубля до 2,2618 BYN/EUR. Европейская валюта с начала месяца потеряла уже 0,0280 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0026 BYN до 3,2013 BYN/100 RUB и покинул минимум за 19 дней.


Центробанк России

Российский рубль минимально девальвировался к доллару и евро на торгах Московской биржи. Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 1 копейку до 64,2101 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра вырос всего на 1/3 копейки 70,6761 RUB/EUR.
Источник: select.by
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