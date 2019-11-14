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Макей рассказал, по чьей вине Беларусь активизировала сотрудничество с Китаем

МИД опубликовал интервью Владимира Макея крупной немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Министр иностранных дел подчеркнул, что на Беларусь влияет конфронтация между Россией и Евросоюзом.

– Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортно ориентированная страна очень страдаем, – цитирует Владимира Макея сайт МИД.

Приоритетами внешней политики Беларуси министр назвал осторожное сближение с ЕС и Россию как основного союзника.

– Мы не хотим повторять ошибок Украины, – заявил Макей. 


Он также пояснил стремление Беларуси активизировать сотрудничество с Китаем:

– В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий.

На вопрос о наличии опасений по поводу возможного попадания в зависимость от Китая, Макей ответил отрицательно:

– Такой обеспокоенности нет. Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях.
"Солидарность"
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