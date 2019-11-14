Постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер во время «Кастрычніцкага эканамічнага форума» разбил аргументы, которые приводят противники проведения в стране структурных, пишет "Завтра твоей страны"





Аргумент: В Беларуси быстрей, чем в других странах региона, снижался уровень бедности





Но количество людей, живущих за чертой бедности, в 2017 году по сравнению с 2014-м увеличилось больше чем на 10%.





В то время как в той же Молдове или Украине семьи в эти годы накапливали активы, белорусы – расходовали. Тем самым становились более уязвимыми по отношению к экономическим рискам.

Источник: презентация Всемирного банка

Аргумент: В 2000-х экономика Беларуси хорошо росла и без реформ

Это так: до 2009 года экономика росла более чем на 7% в год. Однако росла он за счет внешних заимствований. С 2002 года чтобы увеличить темпы экономического роста до больше чем на 2,5%, ей приходилось увеличивать объем заимствований на 9%. Теперь брать кредиты намного сложней. Более того страна и так едва справляется с оплатой накопившихся долгов. Значит, экономический рост в лучшем случае будет достигать 2%.

Аргумент: Нацбанк и Министерство финансов справляются с макроэкономическим балансом

Минфин способен уменьшить расходы бюджета, Нацбанк – проводить соответствующую политику, которая бы привела к снижению частных заимствований. Но макрокорректировка без структурных реформ приводит к вытеснению производительных инвестиций, отмечает Александр Кремер. Например, корректировку в 2015-2017 годах осуществляли путем устранения частных инвестиций. Поэтому сейчас у страны слишком мало бюджетных средств для финансирования основных категорий госрасходов.



Источник: презентация Всемирного банка

Аргумент: Население – против реформ

На самом деле ситуация изменилась: не поддерживает реформы меньше трети населения. А почти 50% хотели бы частичной или полной трансформации.

− Население умней, чем мы думаем. Те, у кого есть домашнее хозяйство, четко понимают, что будет, если тратить больше, чем зарабатываешь. Они поймут необходимость реформ, если это как положено объяснить, − считает Александр Кремер.



