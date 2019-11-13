– В этом году мы открыли 11 новых рынков: Афганистан, Пакистан, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания и другие. Практически по всем рынкам в этом году нарастили объемы поставок. За 9 месяцев экспорт составил 4 млрд долларов, что на 4,1% больше, чем в прошлом году, – сообщил журналистам Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.





Однако пока все же основная часть сельзпродукции уходит в Россию и страны СНГ. Экспорт в Россию за первые три квартала составил 3,1 млрд долларов, в Казахстан – 211 млн долларов и в Украину – 115 млн долларов.





– Мы часто говорим о том, что нам надо снижать зависимость от Российской федерации, это действительно так и есть. Не так это легко сделать. Вместе с тем работа идет. И в текущем периоде мы на 0,6% снизили уровень поставок на российский рынок. Мы должны понимать, что в первую очередь направление диктует экономика. Если выгодно поставлять, то необходимо поставлять и не упускать дополнительный заработок, – отметил Алексей Богданов.









Он рассказал, что экспорт в страны Азии и Океании за год вырос на 10,7%, а в страны Евросоюза – на 8%. По его словам, страны Евросоюза – наиболее сложные для входа наших товаров.





– Не только потому, что есть какие-то политические барьеры. В первую очередь – это таможенное тарифное регулирование, очень высокие тарифы и очень хорошая защищенность европейского рынка, – пояснил он





В целом экспорт в страны дальнего зарубежья сельхпродуктов и продуктов питания составил почти 400 млн долларов.





Топ-5 стран Европейского союза, которые покупают белорусскую сельхозпродукцию





1. Литва – 71 млн долларов





2. Польша – 37,5 млн долларов





3. Германия – 22 млн долларов





4. Латвия – 12 млн долларов





5. Нидерланды – 10 млн долларов





Топ-5 стран Азии и Океании по объемам экспорта белорусской сельхозпродукции





1. Китай – 80 млн долларов





2. Грузия – 8,2 млн долларов





3. Вьетнам – 7 млн долларов





4. Израиль – 3 млн долларов





5. Япония – 3 млн долларов