Не доверяют "союзникам"? ЕЭК предлагает взаимно признавать регистрацию лекарств в ЕАЭС. Минздрав РБ против
Министр ЕЭК по конкуренции Серик Жумангарин сегодня озвучил задачу, поставленную для лекарственного рынка ЕАЭС: до 2025 года ввести признание регистрационных досье на жизненно важные лекарства всех 5 стран ЕАЭС, создав единый для государств перечень таких лекарств.
"Мы предлагаем, чтобы по определенному спектру жизненно важных препаратов союзная регистрация препаратов означала бы регистрацию на все 5 стран. И мы желаем идти дальше: по отношению к препаратам, которые во всем мире уже признаны и по которым проведены технические испытания, не проверять, сделать для них упрощенную процедуру регистрации", - сказал он.
Предложение ЕЭК отменить дополнительные проверки препаратов всемирно известных компаний-производителей было подкреплено тезисом: зачем тратить годы на то, что сделано конкурентами? «Это колоссальная экономия ресурсов, если взять это как политику, это поддержат граждане», — уверен министр.
Однако представители Минздрава Беларуси, присутствовавшие на конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках», предложения ЕЭК не поддержали.
«Взаимное признание никогда и нигде не автоматическое. Ни о каком автоматическом признании речи быть не может», — сказал представитель белорусского ведомства.
Источник: officelife
17:31 13/11/2019
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