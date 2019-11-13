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Историческое голосование: Верховная Рада приняла закон о рынке земли

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о том, что депутаты приняли закон о либерализации украинского рынка земли. Соответствующее заявление глава правительства разместил на своей странице в Facebook.

"Так — 240. Наконец это произошло! 13 ноября — день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли", - написал Алексей Гончарук

Он подчеркнул, что пришло время Украине перейти от эпохи феодализма к реальным рыночным отношениям. Премьер видит именно таким путь государства к становлению, как полноценная и развитая страна. 

"Заканчивается эпоха, где народу — мораторий, а "своим людям" — все. Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом!", - отмечает Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил коллег-депутатов за поддержку и поздравил украинцев с получением права свободно распоряжаться своим имуществом!
Источник: znaj.ua
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