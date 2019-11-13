Валерий Касперович, его бывший заместитель Виктор Славецкий и директор «Витебскторга» Михаил Славецкий. Все они под стражей с 28 января. У Виктора на свободе — жена и двое детей. Одного из них, 9-месячного, отец ни разу не видел, пишет На скамье подсудимых трое: гендиректор «Витебскмясомолпрома», его бывший заместительи директор «Витебскторга». Все они под стражей с 28 января. У Виктора на свободе — жена и двое детей. Одного из них, 9-месячного, отец ни разу не видел, пишет tut.by





Что случилось. Кратко

28 января этого года в Витебске прямо на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Повод — взятка в размере около 150 тыс. рублей.





Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича.





В частности, работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов.





Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения — Касперович находился в СИЗО.





«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.





Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.









30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.





Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы не получили.





— Продолжается расследование уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности. В отношении трех обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Следователи совместно с сотрудниками милиции проводят комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела, — сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.





После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа был окончательно оправдан судом), работники «Витебскмясомолпрома» снова забеспокоились.





И снова написали письмо президенту, в котором попросили разобраться, насколько оправдано содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.





Что происходило в суде

В процессе стало понятно, что за время следствия Валерий Касперович неоднократно обращался с жалобами на старшего следователя Иванова, который вел дело.





Обвиняемый требовал отвод следователя, заявлял, что тот грубо нарушает уголовно-процессуальный кодекс, предполагал, что тот заинтересован в исходе дела и необъективен, жаловался на то, что следователь задавал некорректные наводящие вопросы. Также, указано в жалобах обвиняемого, имели место «одностороннее рассмотрение дела и искусственное создание доказательств».





Касперович получал на свои жалобы ответы. Суть их сводилась к одному: отвод следователя считаем нецелесообразным, оснований для этого нет.









Эта переписка сегодня была озвучена в суде.





Во время заседания Касперович подтвердил все свои жалобы, их поддержали и остальные фигуранты дела.





Прокурор считает, что вопрос об отводе был разрешен надлежащим образом.





Защита с ним не согласна — адвокаты настаивали на том, что дело необходимо вернуть в прокуратуру. По их словам, должно было быть вынесено мотивированное постановление на отвод следователя, а его в деле нет.





«Голословное утверждение», которым апеллируют в ответах на жалобы представители СК, — это не аргумент, считают адвокаты.





Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения — и постановил вернуть дело генпрокурору, так как в его материалах нет мотивированного постановления на жалобы обвиняемых, то есть вопрос отвода следователя не разрешен.





Рассмотрение дела пока прекращено — до устранений препятствий.