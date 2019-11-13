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Российский рубль серьезно просел

Белорусский рубль укрепился к корзине валют до максимума за 19 дней на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду. Евро и доллар сегодня подорожали, а российский рубль существенно подешевел.

Курс доллара вырос на 0,0062 BYN до 2,0556 BYN/USD. С начала ноября доллар подорожал всего на 0,0039 BYN, но этого хватило, для того чтобы обосноваться на максимуме за 34 дня.

Курс евро подрос на 0,0017 рубля до 2,2626 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0109 BYN до 3,1987 BYN/100 RUB. Российский рубль с начала месяца упал на 0,0158 BYN и оказался на минимуме за 19 дней.

Центробанк России

Российский рубль подешевел сегодня не только в Минске, но и в Москве на валютной бирже. Глядя на ослабление российской валюты на биржевых торгах Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на 35 копеек до 64,2009 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра вырос 25 копеек до 70,6724 RUB/EUR.
Источник: select.by
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