«Собираются заявки у потенциально заинтересованных банков», - сообщил представитель пресс-службы Минфина агентству «Интерфакс-Запад», комментируя ситуацию с подготовкой к размещению нового выпуска евробондов.





Минфин уже сообщал, что намерен разместить в 2020 году на внешнем рынке государственные облигации на $1,35 млрд для рефинансирования обязательств по внешнему госдолгу.





Окончательного решения по срокам размещения еще не принято, подчеркнули в ведомстве.





Как сообщалось ранее, Минфин Беларуси в 2020 году планирует несвязанные заимствования на $1,95 млрд, в том числе евробонды на $1,35 млрд и валютные гособлигации на внутреннем рынке на $600 млн.