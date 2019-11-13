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Буренок убивали по законам ислама: Слуцкий мясокомбинат отправит в Душанбе 300 тонн мяса

Договор о поставке 300 тонн говяжьего мяса в конце октября был подписан между Слуцким мясокомбинатом и ГУП «По производству, покупке, хранении и продажи товаров первой необходимости» мэрии Душанбе.

На сегодняшний день в рамках реализации вышеназванного договора в Душанбе из Минска поступило порядка 20 тонн говядины, сообщил глава  ГУП «По производству, покупке, хранении и продажи товаров первой необходимости» мэрии Душанбе Фаррух Хушвахтов.

«Поступившую из Беларуси говядину по цене 45 сомони за кг (9,5 белорусских рублей - прим. БП) получают только пункты общественного питания Душанбе, она не поступает в розничную продажу в торговые сети и на рынки города. Тем самым, мы намерены снизить цены на питание в городских кафе и столовых», - сказал Хушвахтов.


По его словам, для забоя скота по канонам ислама в Минск откомандировали местного мясника.

Хушвахтов заявил, что говядина из Беларуси в рамках вышеназванного договора будет поступать в течение шести месяцев, в случае необходимости, соглашение будет продлено.

Для поставки 300 тонн белорусской говядины в Душанбе столичная мэрия выделила порядка 1 миллиона долларов США.

Это белорусское предприятие имеет сертификат халяль и экспортирует мясо в Иран и другие исламские страны.  
Источник: asiaplustj.info
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