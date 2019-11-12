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Министры успокаивают - гречка дорожает

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько оптимистично высказался об урожае гречки

«Можем произвести крупы не менее 10 тысяч тонн и обеспечить наше население. Поэтому ничего критического мы не видим в этой ситуации», - сказал он. 

При этом министр собщил, что в курсе «ажиотажа и определенных волнений населения».

Накануне вице-премьер Дворник пообещал, что не допустит роста цен на гречку. 

По словам вице-премьера, в этом году крупы собрано меньше, чем годом ранее. Напряженная ситуация и на российском рынке, который недополучил 20% объема от уровня последних лет.

Напомним, на совещании, посвященном завершению уборочной кампании, глава государства предупредил чиновников о риске дефицита гречки на внутреннем рынке.

Тем не менее в октябре гречка подорожала сразу на 7,8%. А с начала года — на 18,4%. Из круп гречка подорожала больше всего.
Источник: officelife
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