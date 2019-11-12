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ЕАБР: девальвация белорусского рубля ускорится

Евразийский банк развития ожидает постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам до конца текущего года.

 Как говорится в макроэкономическом обзоре по Беларуси, подготовленном дирекцией по аналитической работе ЕАБР,  такая тенденция сохранится и в среднесрочном периоде, что связано с необходимостью поддержания конкурентоспособности белорусских производителей в условиях более высокой инфляции в стране по сравнению со странами-партнерами.

Кроме этого, отмечается, что основные риски для курсовой динамики исходят из внешнего сектора.

Замедление мировой экономики может с большей долей вероятности привести к снижению поступлений от экспорта белорусских товаров. Это, в свою очередь, снизит предложения иностранной валюты внутри страны, что сформирует некоторое давление на курс национальной валюты.

В обзоре подчеркивается, что темпы девальвации белорусского рубля могут ускориться, если Россия не компенсирует Беларуси последствия от российского налогового маневра.


По мрению ЕАБР, снижение долгосрочных темпов экономического роста Беларуси в ближайшие два года в случае неблагоприятного развития событий приведет к расширению отрицательного дифференциала производительности внутри страны и за рубежом. В этом случае для сохранения конкурентоспособности белорусских товаров потребуется дополнительная поддержка за счет ценового фактора.
Источник: ej.by
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