Против БелАЗа в России организована кампания травли?

Автор материала Денис Писарев утверждает , что дилерами ЗАО ТД «БелАЗ» в России становятся те, кто тесно связан с учредителями торгового дома. Якобы это «может не только устранить возможность конкуренции между связанными с ТД «БелАЗ» сервисными центрами и компаниями, но и поставить производителя знаменитых самосвалов в весьма неприятное положение перед его ключевым партнером – Россией».





Текст перепечатали многие российские и некоторые беларусские СМИ. Но в этом на первый взгляд нет ничего необычного. Если бы не один факт.





a.smirnovpr@gmail.com. Автор письма предложил разместить на сайте статью на коммерческой основе. Текст статьи — рерайт про БелАЗ из «Независимой газеты». Вечером 11 ноября на редакционную почту Reform.by пришло заманчивое предложение с почтового ящикаАвтор письма предложил разместить на сайте статью на коммерческой основе. Текст статьи — рерайт про БелАЗ из «Независимой газеты».









Заказчик выставил несколько условий: статья должна быть опубликована 12 ноября и проиндексирована в сервисе Яндекс.Новости. Очевидно, пиарщик хотел, чтобы в этот день в беларусской версии Яндекс.Новостей вышли публикации беларусских СМИ, сформировался новостной сюжет по теме и попал в топ. Только тогда информация разошлась бы на широкую аудиторию.





Мы не смогли отказать себе в удовольствии и дали предварительное согласие на размещение материала, а также назвали цену — 300 долларов с оплатой через WebMoney. Через несколько минут пришел ответ. Заказчика не смутила цена, но способ оплаты не устроил.





«Просто уточнение. При публикации не должно быть о какой-либо нативной рекламе и т.п. По тексту материала — ничего и никто не рекламируется, обычный информационный материал. По оплате. На вэбмани из РФ довольно непросто сейчас делать такие платежи. Возможно ли сделать перевод на биткоин или qiwi-кошелек (c 2018 г. qiwi действует на территории Беларуси, qiwi-счет регестрируется по номеру телефона и с него спокойно можно переводить деньги на банковскую карту,например). Это бы очень упростило перевод и вы моментально увиите поступление средств на счет. Что скажете? Спасибо», — написал анонимный заказчик (орфография и пунктуация автора сохранены).





Быстрое гугление показало, что владелец мэйла a.smirnovpr@gmail.com действительно существует и занимается антикризисным пиаром. Упоминания находятся за 2009 год в жж-блоге smirnovpr.livejournal.com.









Алексей Смирнов — российский пиарщик с более чем 10-летним стажем, который берется за самую разную работу. В 2013-м он призывал людей на встречу против некоего строительства в Петербурге, в 2014-м — искал на форуме разработчиков игр тех, кто занялся бы платной раскруткой флэш-игры в Facebook.





А еще в 2008-2009 гг. Смирнов активно интересовался в профильных сообществах ЖЖ контактами крупных СМИ для размещения анонсов и объявлений от разных заказчиков, а также контактами журналистов и редакторов, которые готовы публиковать «джинсу».





Тогда же он интересовался стоимостью публикации размером в четверть печатной полосы в «Независимой газете». Так что, возможно, сотрудничество у Смирнова с этим изданием налажено давно.





Очевидно одно - сомнений в том, что против БелАЗа в России организована кампания травли, нет. При этом используется крупнокалиберная артиллерия («Независимая газета») и есть бюджеты на более мелкие СМИ.





А теперь зададим вопрос, кому это выгодно?





Эксперты, с которыми успела поговорить редакция Reform.by, назвали несколько версий.





Продажа карьерной техники — большой бизнес, но не меньшую выручку сулит и ее обслуживание, а также поставки запасных частей. В России регулярно появляются компании, которые готовы предложить владельцам карьерных самосвалов беларусского производства услуги и запчасти по цене ниже официальных поставок.





БелАЗ старается активно бороться с такими компаниями. На сайте завода ведется список пиратов. Сейчас в списке 281 организация. В России явно хватает заинтересованных в том, чтобы БелАЗ и его торговый дом ослабили борьбу с контрафактом, а поставщикам неоригинальных запчастей было бы проще выдавать их за продукцию беларусского завода.









Есть и еще одна версия. Публикация «заказухи» подозрительно совпадает с визитом Лукашенко в Австрию. Прямо сейчас идут жесткие переговоры между Беларусью и Россией о так называемой "углубленной интеграции".





Российская сторона пустила в ход весь инструментарий шантажа, чтобы склонить беларусские власти к сдаче страны: блокировка кредитов, налоговый маневр, барьеры для беларусской продукции, лишение льгот при покупке нефти и газа. А теперь и угроза блокировки поставок продукции БелАЗа на российский рынок.





Жаль, что некоторые беларусские СМИ оказались настолько неразборчивы...