Сдал назад: белорусский рубль уступил российскому и евро

Курс доллара снизился лишь на 0,0001 BYN до 2,0494 BYN/USD.





Курс евро поднялся всего на 0,0007 рубля до 2,2609 BYN/EUR. Европейской валюте удалось прервать серию из четырёх снижений подряд, за время которой её курс обвалился на минимум за 27 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0023 BYN до 3,2096 BYN/100 RUB. Рубль РФ покинул минимум за 14 дней.





Центробанк России

На момент публикации статьи Банк России ещё не опубликовал информацию об официальных курсах валют на завтра, но уже сейчас можно довольно точно спрогнозировать, какими они будут.





Так, за полчаса до полудня на МосБирже средневзвешенный курс доллара снизился всего на 6 копеек до 63,8530 российских рублей. Курс евро снизился на 9 копеек до 70,39 российских рублей.





Центробанк России установит курс доллара таким, каким он установился на бирже, а курс евро будет пересчитан с учётом кросс-курсов евро к доллару на международном валютном рынке. Скорее всего, официальный курс евро на завтра будет отличаться от 70,39 не более чем на пару копеек.