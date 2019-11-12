Прогноз по валютам: что будет с курсами в середине ноября

Какими будут курсы валют в середине ноября? Об этом старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by





– Прошлая рабочая неделя была достаточно короткой. Торги шли только три дня. Если говорить о внешних факторах, стоит отметить снижение европейской валюты к доллару. Курс евро к доллару снизился с 1,1160 до 1,1080, или на 0,7%.

Еще один фактор прошлой недели – это укрепление российского рубля к иностранным валютам. Доллар в России подешевел с 64 ровно до 63,6 российского рубля, или на 0,6%. Евро снизился с 71,4 до 70,5 российского рубля, или на 1,3%.





В результате к белорусскому рублю доллар подешевел на 0,51%, евро – на 1,22%, а российский рубль совсем незначительно подорожал – на 0,06%.

В результате валютная корзина снизилась на 0,37%. То есть, после двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине.





Если говорить о тенденциях текущей недели, то может продолжиться укрепление российского рубля к иностранным валютам. В результате евро и доллар к белорусскому рублю могут подешеветь, а российский рубль останется вблизи текущего уровня.









Доллар может снизиться до 2,03 белорусского рубля. Евро может подешеветь до 2,24 белорусского рубля. А российский рубль останется вблизи 3,21 белорусского рубля за 100 российских.