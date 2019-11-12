Совместное предприятие вошло в топ-200 крупнейших налогоплательщиков страны, в топ-25 ключевых игроков транспортно-складской отрасли и топ-15 главных поставщиков налогов для Клайпеды. Однако c октября этого года из-за «угрозы национальной безопасности» дальнейшее развитие BKT поставлено под вопрос, пишет "Завтра твоей страны"





По данным Государственной налоговой инспекции (VMI) при Министерстве финансов Литвы, по итогам января-сентября 2019 года, компания BKT, заплатив почти 4 млн евро, заняла 174-е место среди крупнейших налогоплательщиков страны. Она также занимает 22-е место среди крупнейших плательщиков в транспортно-складской отрасли и 12-е – среди зарегистрированных в Клайпеде юридических лиц. В самом Клайпедском порту это третий по значению поставщик налогов – после Klaipedos Nafta и Дирекции «Клайпедского государственного морского порта».





BKT является и самым важным с точки зрения объема уплаченных налогов предприятием, созданным белорусским капиталом в Литве. В 2013 году 30% акций компании приобрел «Беларуськалий». Владельцем остальных 70% компании является литовский бизнесмен Игорь Удовицкас и его холдинг Ferteksos Transportas. Сосредоточив в BKT практически все свои объемы экспорта через Литву, гарантировав терминалу растущие из года в год объемы перевалки и инвестировав в модернизацию и расширение его мощностей, «Беларуськалий» и его партнер сделали терминал одним из лидеров в отрасли и экономике Литвы. На него приходится около 20% перерабатываемых в порту грузов, а потоки калийных грузов из Беларуси ежегодно дают литовской экономике 200 млн евро.





В этом году с целью увеличения мощностей под перевалку «Беларуськалий» и Ferteksos Transportas договорились о вхождении белорусского предприятия в капитал еще одного терминала Игоря Удовицкаса — Nemuno Terminalas. Он располагается рядом с BKT и, по замыслам сторон, это ускорит и удешевит его модернизацию. Планируется, что к 2024-2025 году объемы удобрений, которые будет перегружать «Беларуськалий» в Клайпеде, вырастут с нынешних 10,5 млн тонн до 15-16 млн тонн. Чтобы обеспечить их перевалку, понадобится примерно 70 млн евро, направляемых в дополнительные склады, транспортный парк, зоны разгрузки вагонов и прочую инфраструктуру.









Однако проект не прошел согласование в правительственной Комиссии по координации защиты объектов национальной безопасности. Ее члены (представители правительства, министерств, Банка Литвы, генпрокуратуры, службы спецрасследований, департаментов госбезопасности и полиции) в начале октября признали инициативу совладельцев BKT угрожающей национальной безопасности. По настоянию комисии правительство установило специальные условия по так называемому безопасному инвестированию. Руководство BKT в открытом письме, распространенном в СМИ, назвало это решение «дестабилизирующим деятельность BKT», «дискриминирующим белорусского акционера» и противоречащим законодательству самой Литвы, ЕС и международным обязательствам страны перед Беларусью в сфере защиты взаимных инвестиций.





Комиссию поддержали опозиционные члены Сейма, заявившие, что обеспокоены ростом влияния Беларуси в Клайпедском порту. В середине октября они инициировали специальные слушания в сеймовом Комитете по национальной безопасности и обороне, на которых вновь заявили о своей озабоченности складывающейся ситуацией.





Это — уже третий белорусский проект, который может угрожать национальной безопаности Литвы. Первым была и остается Белорусская АЭС.





Ландсбергис: Островецкая АЭС — явный план Кремля





Летом при участии этой комиссии и по причине угрозы национальной безопасности от участия в торгах за контракт на строительство газопровода между Польшей и Литвой (GIPL) был отстранен белорусский претендент, компания «Белтрубопроводстрой».





Чем помешала литовским спецслужбам белорусская компания





Руководство компании недавно объявило, что будет через суд добиваться компенсации. Но в истории со сделкой между «Беларуськалием» и Ferteksos Transportas точка еще не поставлена и вне стен суда. Правительство и депутаты Литвы должны учитывать, что заблокировав развитие BKT с участием белорусов, Литва лишится огромного потока транзитных грузов. И возможно, не только калийных удобрений, которые могут уйти в латвийский Вентспилс или российскую Усть-Лугу, но и белорусских нефтепродуктов, древесины, азотных удобрений. Их перевозка по местным железным дорогам и обслуживание в портах приносят литовской экономике серьезные дивиденды.





Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, комментируя в конце октября сложившуюся ситуацию, отметил, что правительство не может на сомнительных предположенях принимать решения, которые препятствовали бы порту Клайпеды и литовским железным дорогам получать доходы от белорусского транзита.





«Эмоции и политизированность не могут воспрепятствовать этому», — заявил он несколько дней назад.