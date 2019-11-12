Госимущество можно будет оплатить в рассрочку
Государственный комитет по имуществу установил порядок оплаты в рассрочку приобретенного госимущества. Постановление комитета №14 от 22 октября сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В соответствии с документом первоначальный платеж должен составлять не менее 20% от цены продажи. В него может быть зачтен аванс, уплаченный перед аукционом, пишет reform.by
Первоначальный платеж должен быть внесен в течение 30 дней со дня заключения договора.
Оставшаяся сумму оплачивается ежемесячно равными долями. Продолжительность рассрочки определяется в договоре о купле продаже. Покупать вправе рассчитаться досрочно.
Ежемесячный платеж при этом будет индексироваться на уровень индекса цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения. При этом если индекс будет ниже 100%, то пересчет не производится.
09:25 12/11/2019
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