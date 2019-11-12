Товарооборот Беларуси и Австрии является небольшим. По данным Белстата, в 2018 году он составил около 171,5 млн, из них белорусский экспорт — 28,4 млн, импорт — 143 млн. За первое полугодие 2019 года прирост товарооборота к аналогичному периоду прошлого года составляет 15%, пишет TUT.BY





Беларусь экспортирует в Австрию в основном нефтепродукты, калийные удобрения и продукцию древообработки. Австрия в Беларусь — высокотехнологичное оборудование, фармацевтическую продукцию и аппаратуру связи.





Важной составляющей белорусско-австрийского взаимодействия является сфера услуг. За прошлый года ее объем составил 185 млн долларов. Причем белорусский экспорт вырос до 116,1 млн долларов. Около ¾ экспорта традиционно составляют транспортные услуги, говорится в сообщении посольства Беларуси в Австрии.





Австрия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В 2018 году объем австрийских инвестиций составил 296,7 млн долларов, в т.ч. прямых — 75 млн долларов, прямых на чистой основе — 6,2 млн.





Но все это сухая статистика. Черт, как говорится, кроется в деталях. Поэтому рассмотрим ключевые проекты, которые позволили сформировать такую картину белорусско-австрийского миролюбия.





Телеком

Telekom Austria Group за 2007−2010 годы получила полный контроль над Velcom, первым оператора сотовой связи стандарта GSM в Беларуси. За 10 лет австрийская компания инвестировала в белорусскую экономику порядка 700 млн евро и является самым крупным западным инвестором в стране. Компания ежегодно реинвестирует более 50% получаемой прибыли, отмечается в сообщении A1, в которую в этом году был переименован «Велком».



