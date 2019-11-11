Украина одержала новую победу над "Газпромом"

GazAsia Capital S.A. относится к SPV-компаниям, то есть созданным для реализации конкретной цели. «Газпром» разместил 10-летние бонды на 65 миллиардов иен в декабре прошлого года. Сейчас GazAsia не имеет права производить платежи «Газпрому».





Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. «Газпром» подал встречный иск и тоже выиграл его, однако сумма компенсации оказалась меньше.





Сейчас долг «Газпрома» Украине с учетом штрафа приблизился к трем миллиардам долларов. Компания не признает его и подала апелляцию, однако «Нафтогаз», не дожидаясь повторного рассмотрения, пытается взыскать средства в различных юрисдикциях.





В феврале этого года ему удалось добиться запрета на платежи в адрес «Газпрома» для ряда европейских компаний, в том числе для эмитента прежней программы российской компании Gaz Capital S.A. После этого «Газпрому» пришлось искать другую юрисдикцию. Выбрана была Великобритания, где суды приняли сторону российской компании.





Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям. Однако Киев пока отказывается удовлетворить его.





Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что «Газпром» просит простить ему 22 миллиарда долларов, но ничего не предлагает взамен. Исполнительный директор компании Юрий Витренко добавил, что если Россия хочет подписать контракт с оператором, с которым у него нет судебных споров, то Украина создаст независимую компанию.