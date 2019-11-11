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Понедельник на бирже оказался тяжелым для евро и российского рубля

11 ноября белорусский рубль подорожал к евро до максимума за 27 дней, а к российскому рублю до максимума за 14 дней

Курс доллара поднялся на 0,0061 BYN до 2,0495 BYN/USD. За последние два дня торгов доллар подорожал на 0,0082 BYN.

Курс евро упал на 0,0034 рубля до 2,2602 BYN/EUR. Европейская валюта подешевела уже четвёртый раз подряд и оказалась на минимуме за 27 дней. С начала ноября курс евро обвалился на 0,0296 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0039 BYN до 3,2073 BYN/100 RUB. Рубль РФ после двух снижений потерял 0,0192 BYN и оказался на минимуме за 14 дней, а до этого он находился на максимуме за 40 дней.

Итоги минувшей короткой рабочей недели 4—6 ноября на валютном рынке Беларуси

курс доллара снизился на 0,51%;
курс евро обвалился на 1,22%;
курс российского рубля вырос всего на 0,06%;

как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,34%.

Центробанк России

К 11:30 на Московской бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 18 копеек до 63,9121 российских рублей. Курс евро вырос на 2 копейки до 70,44 российских рублей.

Банк России установит официальные курсы валют на завтра, принимая во внимание данные с биржи.
Источник: select.by
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