Понедельник на бирже оказался тяжелым для евро и российского рубля
11 ноября белорусский рубль подорожал к евро до максимума за 27 дней, а к российскому рублю до максимума за 14 дней
Курс доллара поднялся на 0,0061 BYN до 2,0495 BYN/USD. За последние два дня торгов доллар подорожал на 0,0082 BYN.
Курс евро упал на 0,0034 рубля до 2,2602 BYN/EUR. Европейская валюта подешевела уже четвёртый раз подряд и оказалась на минимуме за 27 дней. С начала ноября курс евро обвалился на 0,0296 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0039 BYN до 3,2073 BYN/100 RUB. Рубль РФ после двух снижений потерял 0,0192 BYN и оказался на минимуме за 14 дней, а до этого он находился на максимуме за 40 дней.
Итоги минувшей короткой рабочей недели 4—6 ноября на валютном рынке Беларуси
курс доллара снизился на 0,51%;
курс евро обвалился на 1,22%;
курс российского рубля вырос всего на 0,06%;
как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,34%.
Центробанк России
К 11:30 на Московской бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 18 копеек до 63,9121 российских рублей. Курс евро вырос на 2 копейки до 70,44 российских рублей.
Банк России установит официальные курсы валют на завтра, принимая во внимание данные с биржи.
Источник: select.by
13:49 11/11/2019
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