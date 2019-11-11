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Как правительство создает ловушку для себя и экономики

Погоня за показателями вечно заводит чиновников в ловушки. Один выполнили — другой обвалился, взялись за одно — другое пропало.

Как правительство создает ловушку для себя и экономики
Поэтому чувство неудовлетворенности от ситуации в экономике давно стало для властей хроническим и передается по наследству каждому составу правительства.
Не исключение и нынешнее. 5 ноября премьер-министр Сергей Румас признал, что итоги работы экономики за 9 месяцев правительство не устраивают.

Действительно, до конца года менее 2 месяцев, а большинство прогнозных показателей не выполнено. Не помогают ни грозные оценки, ни дисциплинарное воздействие, ни призывы задействовать резервы (предполагается, что они имеются). Конечно, для бравурного рапорта кое-какой позитив наскрести можно. 

Инфляция удерживается в заданных рамках, сальдо внешней торговли в плюсе (если с услугами), валютный и депозитный рынки работают, население и предприятия валюту сдают, республиканский бюджет исполняется по плану, золотовалютные резервы растут. В общем, макроэкономическая сбалансированность есть.

Имеется и рост — правда, очень маленький. А все потому, что ключевые отрасли буксуют. Промпроизводство почти стоит, следом увядают транспортные услуги и оптовая торговля, экспорт лежит, а отсутствие оборотных средств остается «системной проблемой».

Можно бы порадоваться бурному росту реальных денежных доходов населения и зарплат, но они стали для правительства источником новых печалей. Собственно говоря, власти сами же на них нарывались. 

После достижения заветной средней по стране 1000-рублевой зарплаты правительство потребовало повсеместно поднять заработки выше медианы. Все почти получилось. Осталось всего 9 организаций, где зарплата менее 400 рублей.

Но разборки с зарплатой породили еще одну проблему: образовался огромный разрыв между темпами роста зарплаты и производительности труда. Критически низкий уровень последней, особенно в госсекторе, премьер назвал ключевой проблемой нашей экономики.

Но эта проблема существует очень давно. Решить ее власти собирались еще в прошлой пятилетке, планируя повысить в 2016-2020 годах производительность труда на 12,8-15,3%. Впрочем, и этого было бы маловато. 


В Беларуси производительность труда почти в 6,3 раза ниже, чем в Евросоюзе и в 2,3 раза — чем в странах Центральной и Восточной Европы.

Власти считают причиной такого отставания высокую затратность, низкую технологичность экономики и слабую отдачу инвестиций в госсекторе. К большим материало- и энергоемкости, а также к устаревшим производственным и управленческим технологиям можно добавить административно-командные методы руководства и экономикой в целом.

Когда в августе прошлого года правительство принимало вахту, темпы роста реальной зарплаты были втрое выше производительности труда, а в текущем году — в 6-7 раз. Разрыв только усилился. При этом численность занятого населения сократилась на 0,2%. 

Абсолютный лидер — Минск, где за 8 месяцев 2019 года реальная зарплата по сравнению с январем — августом 2018-го выросла на 8,2%, а производительность труда — всего на 0,4%. То есть в столице, где сконцентрирована основная масса высокооплачиваемых чиновников, менеджеров и айтишников, наблюдается 21-кратный (!) разрыв в темпах роста этих показателей. 

Для сравнения, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях зарплата росла в 7 раз быстрее производительности труда, в Брестской — «всего» в 3 раза, а в Минской — только в 1,5 раза. Собственно, этому региону страна и обязана имеющимся скромным ростом производительности труда, хотя она все больше отстает не только от европейского уровня, но и от собственных прогнозов. 

Но правительство почему-то лишь теперь обратило внимание на тенденции, существовавшие еще полгода назад.

В придачу появился еще один дисбаланс — рост импорта продовольствия при спаде собственных продаж. Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — вдвое, пива — на 19%, минералки и газировки — на 6%, жалуется премьер. К ответу за такое безобразие грозят призвать руководство «Белгоспищепрома». 

С тем же успехом можно грозить и «Беллегпрому» — за рост импорта обуви с текстильным верхом и зонтиков в 1,4 раза, головных уборов — на 12%. Или любое другое отраслевое ведомство. Ведь если в целом импорт потребительских продовольственных товаров сократился на 4,7%, то непродовольственных — вырос на 12,3%, или на $431 млн.


Наплыв потребительского импорта — неизбежное порождение стабильного курса рубля и роста зарплат, не адекватного росту экономики. Высокооплачиваемая прослойка населения желает потреблять больше и лучше.

Это подтверждает динамика доли импорта в розничном товарообороте: в 2016 году — 34,1%, в 2017-м — 35,6, в 2018-м — 37,3%, за 9 месяцев 2019-го — 38,4%.

Остановить эти потоки власти не в состоянии. Несмотря на все заклинания, угрозы и обещания, никаких масштабных технологий и инвестиций промышленность и АПК не получат, пока там доминирует госсобственность. 

Высокая налоговая нагрузка, дефицит ресурсов и системные риски мешают остальным (кроме узкого круга льготников). Поэтому конкурентоспособность отечественных товаров и производительность труда будут тормозить. 

Неизменным останется только рост заработков в отдельных продвинутых сегментах экономики и у бюджетников — по воле начальства. Что будет стимулировать импорт, а заодно «давить» на инфляцию, платежный баланс и разорять местных производителей.

В итоге этому или новому правительству придется разбираться со структурными последствиями решений, принятых им же, его предшественниками и президентом. 

Не помогут ни попытки улучшить в госсекторе корпоративное управление (при сохранении контроля государства)), ни даже цифровизация. Тут требуются те самые структурные реформы. А потому огорчительные дисбалансы будут возникать, расти и множиться.

Можно считать это штрафными санкциями за систематическое длительное нарушение экономических законов.
Леонид Фридкин, Office Life
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