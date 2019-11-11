Правительство оценит эффективность налоговых льгот
Оценку эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) утвердило правительство Постановлением Совмина №735.
Постановление разделило налоговые льготы на три категории:
- стимулирующие — предоставляемые в целях ускоренного развития хозяйственной деятельности отдельных категорий плательщиков по видам экономической деятельности, видам товаров (работ, услуг), имущественных прав, на отдельных территориях;
- системные — направленные на создание необходимых условий для устойчивого развития экономики в целом и предоставляемые категориям плательщиков, результаты деятельности которых оказывают влияние на базовые условия экономического развития (дорожное хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство, научно-технологический прогресс, инфраструктура для развития малого и среднего предпринимательства, инновационная инфраструктура и др.);
- социальные — направленные на стимулирование и поддержание социально значимой деятельности плательщиков, оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Оцениваться будут только стимулирующие льготы. При этом планируется производить оценку целесообразности установления (продления действия) стимулирующих налоговых льгот, а также оценку эффективности установленных льгот, в т. ч. тех, которые были установлены до вступления в силу постановления № 735.
Министерства, ведомства, исполкомы, заинтересованные в установлении (продлении действия) какой-либо стимулирующей налоговой льготы, а также Совет по развитию предпринимательства будут представлять в Министерство финансов паспорт.
В этом документе должны содержаться плановые значения показателей эффективности льготы, с использованием которых будет осуществляться оценка ее эффективности.
Источник: officelife
12:16 11/11/2019
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