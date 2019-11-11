Boeing рассчитывает возобновить поставки 737 MAX до конца года

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может снять запрет на полеты самолетов 737 MAX уже в декабре, и, по словам источников, Boeing обсуждает с регулятором вопрос о том, может ли компания возобновить отправку этих самолетов клиентам до того, как их пилоты пройдут необходимую подготовку.





В соответствии с обсуждаемым планом, авиакомпании не смогут возобновить полеты самолетов 737 MAX до завершения процесса обучения пилотов.





Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.





Boeing уже сократила производство 737 MАX до 42 самолетов с 52 самолетов в месяц, однако свободное место для парковки готовых самолетов заканчивается, и, по данным источников, компания ищет дополнительные пространства.





Возобновление поставок самолетов Boeing авиаперевозчикам до получения всех регулятивных разрешений и, в частности, утверждения программы подготовки пилотов, ослабит давление на компанию, отмечают эксперты.









Это также поможет авиакомпаниям, уже потерявшим сотни миллионов долларов из-за приостановки полетов 737 MAX и опасающимся затягивания процесса поставки новых самолетов после получения Boeing соответствующего разрешения регуляторов.





Southwest Airlines и American Airlines сообщили на прошлой неделе, что исключают самолеты 737 MAX из расписания полетов до начала марта — это дольше, чем ожидалось ранее. Обе авиакомпании хотят, чтобы все пилоты прошли необходимую подготовку, прежде чем включать самолеты 737 MAX в график полетов, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.





Ранее представители как FAA, так и Boeing говорили, что процесс поставки самолетов 737 MAX авиакомпаниям возобновится одновременно с завершением тренировок пилотов. Этот сценарий, однако, не принимал во внимание, что регуляторам понадобится дополнительно несколько недель, чтобы утвердить требования к программе подготовки, а авиакомпаниям — выполнить эти требования.