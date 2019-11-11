На что президент тратит деньги из своего резервного фонда

За последние годы Резервный фонд Президента больше всего был на слуху в конце 2017-го, когда депутат Анна Канопацкая опубликовала проект республиканского бюджета на своей страничке в Фейсбуке и он по решению главы государства был отправлен на доработку, пишет "Завтра твоей страны".





В итоге получилось сравнить варианты «до» и «после», и, помимо прочего, оказалось, что размер Резервного фонда Президента на 2018 год был увеличен почти в три раза – с 442 млн до 1,2 млрд рублей.





Это породило множество домыслов относительно того, на что же потратят шальные деньги. Одной из самых популярных версий было повышение зарплат бюджетников. А достоверный ответ на этот вопрос мы можем узнать только сейчас.









Теория и практика

Резервные фонды Президента и Правительства могут создаваться в соответствии со ст.42 Бюджетного кодекса и закладываются в республиканский бюджет. При этом Резервный фонд Президента регулируется отдельной статьей Бюджетного кодекса – номер 43. Там говорится, что средства фонда расходуются на основании решений Президента, и при этом размер фонда, «как правило, не может превышать 1 процента доходов республиканского бюджета».

«Как правило» – размытая формулировка, никого ни к чему не обязывающая, но если мы вернемся к статье 42, то увидим, что общий размер всех резервных фондов в республиканском бюджете не может превышать 2% доходов бюджета за вычетом доходов целевых бюджетных фондов. Тут уже никаких допущений не делается, два процента — и точка.

На практике же нормы, прописанные в Бюджетном кодексе, соблюдаются не всегда. За последние 4 года (именно столько отчетов КГК сейчас имеется в открытом доступе) в половине случаев правило нарушалось.

Так, в 2018 году плановый размер Резервного фонда Президента составлял 1,2 млрд рублей или 6% от плановых доходов республиканского бюджета за вычетом целевых фондов. На практике денег было потрачено меньше, 517 млн рублей. Однако и это немало: через фонд Президента прошло 2,2% фактических доходов бюджета.

В 2016 году изначально все планировалось по правилам. Фонд Президента должен был составить скромных 120 млн рублей. Но по факту из фонда потратили 862 млн или 5,1% доходов бюджета. Значительно больше, чем допускает Бюджетный кодекс.



