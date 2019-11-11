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Крутой рассказал, сколько в Беларуси осталось предприятий со средней зарплатой ниже 500 рублей

Правительство намерено разобраться с предприятиями, где средняя зарплата не дотягивает до 500 рублей: до конца года их останется несколько десятков.

Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил министр экономики Дмитрий Крутой, пишет FINANCE.TUT.BY.

По словам министра, отдельное внимание будет уделено предприятиям с низкой зарплатой. Сейчас в Беларуси примерно 470 организаций, на которых люди в среднем получают по 500 рублей и меньше.

— До конца года поставлена задача максимально снизить количество таких предприятий, чтобы их осталось несколько десятков. Ну а следующий год уже планка — 600 рублей, — отметил Дмитрий Крутой.

Он добавил, что по организациям, которые не будут платить своим сотрудникам по 500−600 рублей, будут приниматься системные решения. По его мнению, на сегодняшний день удержать людей с таким низким уровнем зарплаты невозможно.


Дмитрий Крутой также напомнил, что в данный момент есть девять предприятий, где средняя зарплата ниже 400 рублей.

Напомним, за предприятия, где средняя зарплата недотягивает до 400 рублей, правительство взялось в мае этого года. Изначально повысить среднюю зарплату на таких предприятиях предполагалось до 1 июля, однако успеть до дедлайна не удалось.

В августе этого года премьер-министр Беларуси Сергей Румас после совещания у президента заявил, что власти займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей.
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