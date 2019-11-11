Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Кремниевой долине отказываются работать с IT-компаниями из РФ

Россию неоднократно обвиняли в краже технологий.

Российские венчурные инвесторы жалуются на то, что в Кремниевой долине все чаще отказываются сотрудничать с IT-компаниями из России. Причиной отказа российские венчурные инвесторы называют опасения американцев того, что власти РФ могут вмешиваться в работу стартапов, сообщает издание The Bell (перевод - «Зеркало недели»).

Отмечается, что несколько компаний отказались работать с российскими стартапами, которые базируются в России, или если команда разработчиков находится на территории РФ.


Отметим, что многие страны, в том числе и Западной Европы и США, обвиняют РФ во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в краже технологий.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru