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Бангладеш отправила собственные МиГ-29 на ремонт в Беларусь

В сети появились фотографии погрузки бангладешских истребителей МиГ-29 в украинский тяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124. Фото опубликованы в сообществе Bangladesh Aviation Hub в Facebook.
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На фотографиях видно, как в международном аэропорту Дакка Хазрат Шахджалал в транспортник загружают два частично разобранных истребителя. Затем Ан-124 направился через Баку в Барановичи. Публикация сделана 28 октября 2019 года.
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За несколько недель до этого, 7-9 октября, в Беларуси находилась делегация из Бангладеш, которая участвовала во втором заседании совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Сообщалось, что партнеры из Бангладеш проявили заинтересованность в ремонте и модернизации авиационной техники и средств ПВО.

Беларусь уже занимается модернизацией четыре сербских МиГ-29. Сербия получила эти самолеты от нашей страны в подарок, однако заплатит за их модернизацию. Истребители планируется передать Сербии в начале 2021 года. ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» уже начал ремонт и модернизацию переданных самолетов.
Источник: reform.by
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