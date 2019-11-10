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«Если ты такой умный, то где твои деньги?» Что мешает белорусским профессионалам зарабатывать больше

Казалось бы: образование, интеллект, опыт работы — все при вас. А достойных заработков, которые дают возможность жить так, как хочется, не было и нет. Если отбросить демагогию на тему «в этой стране/в моей ситуации (нужное подчеркнуть) невозможно разбогатеть», что мешает вам зарабатывать?

На вопросы читателей tut.by отвечает психолог Надежда Гришина:

— Есть определенные особенности мышления и характера человека, которому удается хорошо зарабатывать. Предлагаю порассуждать о самых распространенных психологических препятствиях на пути к финансовому успеху.

Что вы думаете о деньгах

То, что мы думаем о деньгах (так же, как и то, что мы думаем о себе самом, и о многих других базовых для нас вещах), — это на очень большой процент то, что мы слышали в детстве от значимых для нас окружающих и с чем мы внутренне согласились.

Поскольку практически все сегодняшние взрослые в нашей стране — это дети родителей, чьи отношения с деньгами были сформированы при Советском Союзе, неосознанно эти убеждения продолжают передаваться следующим поколениям и управлять их мыслями и поступками.

Попробуйте взять лист бумаги и выписать на нем десять утверждений или собственных мнений, связанных с деньгами. А потом проанализируйте список на предмет негативных установок, то есть убеждений в истинности чего бы то ни было.

Например:

«Гонка за обогащением приводит планету к экологической катастрофе»;

«Когда есть деньги, надо постоянно думать о том, как их не потерять, с ними никогда не будет душевного покоя»;

«Когда у людей появляются деньги, они зазнаются и перестают помогать близким и общаться со старыми друзьями».

Или наоборот:

«Если у меня будут деньги, люди будут общаться со мной только из-за них».

Или просто:

«Деньги портят человека»;

«Деньги делают человека жестоким и бесчувственным»;

«Все преступления мира и убийства совершаются в основном из-за денег».

Если у вас много подобных убеждений, связанных с деньгами, как вы думаете, логично ли — и случайно ли — что этой гадости в вашей жизни, слава Богу, нет?

Если же вы все-таки хотите испытать в жизни достаток и изобилие, постарайтесь сформулировать для себя позитивные утверждения:

«Деньги позволяют мне самовыражаться и проявлять свою щедрость»;

«Деньги дают радость, комфорт, красоту и наслаждение жизнью»;

«Деньги позволяют мне делать мир лучше и вносить в жизнь других людей положительный вклад».

Это примеры позитивных установок. Если негативные установки все же перевешивают, их нужно переработать и переписать с помощью психотерапевта, анализируя истоки и примеры каждой. Дело в том, что мышление — практически главный фактор, определяющий способность человека к зарабатыванию денег.

Право на благополучие

Часто человек относится к деньгам очень даже положительно, но ему кажется, что вся эта история с изобилием и деньгами — не про него. Такая иллюзия связана с низкой самооценкой и чувством собственной неполноценности. Обычно таким страдают люди с травмами детства, недополучившие в свое время тепла, внимания, общения и заботы.

Через эти базовые вещи у ребенка формируется ощущение своей важности, нужности, а значит, и ценности. Если человек в нежном и зависимом возрасте получает опыт жизни, где его потребности по большей части удовлетворены, то к зрелому возрасту у него формируется и убеждение, что удовлетворение потребностей — это базовое право и норма. Попробуйте определить свое собственное отношение. Верите ли в то, что вы в этой жизни можете получить то, что хотите?

Некоторые психологи связывают понятие «права на что-либо» с отцовской родительской функцией. То есть в идеале мать напитывает ребенка ощущением того, что он любим, хорош и нужен ей в любом качестве, а вот отец учит его различным навыкам, привычкам, социальным и профессиональным ценностям, дисциплинирует, оценивает, учит настойчивости в достижении целей.

Именно отец дает ребенку право брать у жизни то, что вызывает энтузиазм, и творить — трансформировать мир, согласно своим представлениям и ценностям. Право создавать, управлять, изменять окружающую реальность потом трансформируется в право владеть материальными ценностями, различными силами и финансами.

А имея на это право, человек ощущает себя в мире устойчиво и весомо, что определяет его поведение и выбор. Вспомните свои собственные отношения с отцом: транслировал ли он вам, что вы способный, одаренный человек, имеющий право влиять на этот мир согласно своему видению? Если нет, есть смысл обратиться к психотерапевту.


Широта мышления

Еще один когнитивный фактор, напрямую связанный с уровнем заработка, это пространственная и временная широта мышления. Представьте себе бабульку, занятую в основном обработкой земли, которая всегда была для нее главным источником пропитания.

О чем она обычно думает?

А потом задумайтесь о том, какие мысли крутятся в голове у человека, который стал владельцем корпорации или холдинга.

Насколько далеко вперед планирует свое время человек с высоким заработком? На неделю? Месяц? Год? Несколько лет? А насколько вперед планирует свое время житель деревни?

Среднестатистический работающий горожанин, как правило, планирует как максимум следующий отпуск. Очевидно: чем ниже заработок, тем больше человек живет насущными потребностями, сегодняшним днем, не задумываясь о будущем, не загадывая, что будет.

Подумайте сейчас о себе — насколько далеко вперед расписано ваше время? Есть ли у вас ежедневник или ежегодник? И неужели вы действительно думаете, что ваши доходы увеличатся, если вы не будете вгрызаться сознанием в будущее и стремиться организовать течение событий согласно собственным интересам?

Способность выдерживать фрустрацию и неопределенность

Можно предположить: главное, что отличает приверженцев стабильного, но небольшого дохода от тех, кто стремится испытать удачу и заработать больше, — это профессиональный опыт и уровень образования, который дает уверенность. Но это не так.

Главная отличительная черта — все-таки психологический фактор. Это способность рисковать и переносить, не разрушаясь, состояние неопределенности. Уровень неопределенности и отличает бизнес от государственной службы или же работы по найму.

Когда ты работаешь на кого-то, с риском сталкивается начальник или владелец, а работник может спокойно ждать зарплаты, которая гарантированно придет на карту. Обычно работники не осознают этого и жалуются на своих начальников, на маленькие заработки, считая своих боссов бездельниками и эксплуататорами. Но только оказавшись на месте управляющего, человек может оценить уровень стресса и ответственности, который лежит на руководстве.

Для того, чтобы занимать высокие должности и зарабатывать, нужно уметь справляться со стрессом и фрустрацией — в психологии для этого существует понятие «копинг». Эмоциональная устойчивость в ситуациях отказа клиентов, срыва планов, непредвиденных расходов, потерь ресурсов, на которые рассчитывал — всё это часть пути становления любого бизнеса, и через это в той или иной степени проходят все, кто стремится работать на себя и управлять своими доходами. Способность справляться с этими ситуациями напрямую зависит от самооценки и веры в собственные силы, очерченных выше.

Тайм-менеджмент

Говорят, что время — деньги, и это действительно так. Способность зарабатывать напрямую связана с умением человека организовывать, структурировать и планировать свое время.

Задача эта вовсе не тривиальна, и каждый, кто хоть раз начинал новую жизнь с 1 января, знает, как быстро проваливается этот план у человека, не умеющего управлять собой, своей мотивацией и своим настроением.

Пока человек работает по найму, у него есть рабочий график и обязанности, налагаемые на него менеджментом. Этот же менеджмент определяет и его заработок. Если человек стремится определить свой заработок сам, он должен уметь хорошо распланировать, куда распределить свои силы и время, и потом действовать согласно составленному плану.

Практика показывает, что это достаточно редкое умение. Однако его можно приобрети и наработать по такому же принципу, как в спортзале наращивают мышцы. Только в этом случае наращивается так называемая волевая мышца, отвечающая за завершение начатого, выполнение договоренностей, а главное — за выполнение обещаний, данных самому себе.

Отношения с собственной агрессией

Заработок — это современный эквивалент понятия «добыча», которое в психологии используют для обозначения традиционно мужской функции выхода в дикую природу за поиском пропитания. И, конечно, в этом поиске мужчины проявляли агрессию.

Но в нынешнем социуме агрессия — это явление спорное. Воспитывая детей, их учат сдерживать свой гнев, всегда быть вежливыми и послушными. Результатом этого воспитания становятся подавленные, неуверенные в себе, робкие и услужливые личности. Поскольку отчуждение от собственной агрессии — это то же самое, что и отчуждение от себя, от своих потребностей, чувств и ощущений.

Психология учит видеть в агрессии ее конструктивный потенциал. Агрессия — в первую очередь это защита собственных интересов и реакция на какие-то неудовлетворенные потребности.

Агрессия также отвечает за способность к распространению своего влияния и своей силы. Это способность обозначать свою границу и говорить «нет» другим людям и себе самому.

Конечно, энергия агрессии может послужить разрушению, если не использовать ее в сочетании с рациональной составляющей личности. Но если она подавлена совсем, человек становится пассивным, непритязательным и покорным «тюфяком». Очень часто человек не может заработать, потому что его отношения с собственным агрессивным началом нарушены: удерживаясь от «ужасного» в себе, человек в то же время удерживается и от того великого и сильного, что в нем есть.

Социальный интеллект

Для приобретения профессионализма нужны интеллект, память, обучаемость, способность вовлекаться, внимательность к процессу и наработанный опыт успешного решения задач в своей области. Для того же, чтобы заработать с помощью своего профессионализма, нужны совсем другие качества.

Нужно уметь самому ценить то, что ты делаешь, чтобы продемонстрировать ценность своей услуги потенциальному клиенту. Нужно уметь конкурировать и понимать, что каждый на рынке выставляет определенный фасад. Нужно уметь сохранять самооценку и веру в собственный успех в условиях отказов, соперничества, нехватки ресурсов.

И самое главное — нужно уметь вступать в отношения с людьми, большим количеством новых людей, общаться с ними и договариваться об обмене, сотрудничестве и взаимодействии. И именно на это пункте начинаются большинство проблем.

Чтобы общаться с людьми, нужно уметь различать их и разбираться в них. Нужно понимать их потребности, мотивы и желания, знать, как устроены социальные структуры и процессы, происходящие в них. Только в этом случае человек может принимать правильные решения, касающиеся денег. В психологии эта способность обозначается таким термином, как «социальный интеллект» (SQ), в дополнение к обычному интеллекту (IQ) и эмоциональному интеллекту (EQ).

Человек, у которого социальный интеллект слаб, легко может стать жертвой обмана со стороны партнера или заказчика, либо стать жертвой халатности собственных сотрудников, либо получить проблемы с законом, либо попасть в другие неприятные ситуации, ведущие не к заработку, а к потере денег.

Принцип таков: пока человек не понимает самого себя, своих чувств и потребностей, пока он не умеет управлять собственными страстями и желаниями, своей волей и мотивацией — он не способен понять и других, с их ограничениями, внутренними демонами и нуждами. Только научившись управлять собой, можно научиться принимать правильные решения и начать зарабатывать столько, сколько действительно стоит ваш профессионализм.
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