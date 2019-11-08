Сергей Варивода: Авторынок: ставка на инвалидов

Жаль, конечно, что Канопацкая не поборется за место в новом составе парламента. По крайней мере, ее усилиями страна узнавала о содержании важнейших документов еще на этапе их обсуждения, пишет Ежедневник.





Вот, например, бюджет – 2020. На первой же странице пояснительной записки к бюджету встречаем шокирующую величину предполагаемых доходов государственного бюджета от «стимулирования ввоза легковых автомобилей из третьих стран путем снижения в 2 раза для инвалидов I – II группы и многодетных родителей суммы подлежащих уплате таможенных платежей (200,0 млн. рублей)».





Напомним, что вышеупомянутые меры по стимулированию ввоза социально значимых товаров - легковых автомобилей для людей с ограниченными возможностями, у кого-то физическими, а у многодетных семей – финансовыми, предусмотрено Указом Президента № 140 от 10 апреля 2019 года «О возмещении таможенных пошлин, налогов».





Смысл Указа прост: стимулировать ввоз легковых автомобилей физическими лицами из-за пределов Таможенного союза, что позволит зачислять исключительно в бюджет нашей страны суммы таможенных пошлин, а также утилизационный сбор.





При ввозе таких же автомобилей физлицами с территории Российской Федерации таможенная пошлина не взимается, да и ставка утилизационного сбора ниже.





О том, что механизм уже заработал, я отмечал в материале «Он сказал поехали». Однако и на тот момент, да и по состоянию на август текущего года (более свежая статистика Белстата пока недоступна даже Канопацкой) масштаб «неорганизованного ввоза» физическими лицами из-за пределов Таможенного союза, не приобретал угрожающих размеров, хотя и рос темпами, существенно опережающими динамику роста автомобильного рынка в целом.









Если совокупный импорт легковых автомобилей, как новых, так и «бэу», по всем каналам ввоза в январе-августе текущего года составил 66 699 штук и вырос на 26,8% к соответствующему периоду прошлого года (сппг), то импорт гражданами из-за пределов Таможенного союза составил всего 7 985 единиц или 12% общего импорта. При этом рост на 71,7% к сппг является несомненным следствием Указа № 140.





Но, похоже, профильные чиновники возлагают бОльшие надежды на активность инвалидов и многодетных семей. Ведь для достижения желаемой суммы в доходах бюджета – 2020 потребуется нарастить активность бенефициаров 140-го Указа до уровня не менее 30 000 легковушек в год.





Судите сами, в состав таможенных платежей можно включить таможенный сбор, таможенную пошлину и утилизационный сбор.





Средняя таможенная стоимость ввезенного гражданами из-за пределов Таможенного союза транспортного средства за восемь месяцев 2019г. по данным Белстата составила 8 602 доллара. Это позволяет предположить, что основной спрос по-прежнему сосредоточен в сегменте не очень бывших в эксплуатации автомобилей (3-5 лет) с двигателем внутреннего сгорания объемом 1500 – 1800 кубических сантиметров.





Нехитрый расчет показывает, что при ввозе такого автомобиля в бюджет страны с учетом норм Указа № 140 зачисляется до 6 000 рублей. Соответственно, для достижения бюджетной цели указанные категории покупателей должны ввезти ни много ни мало, а 33 тысячи легковых автомобилей!





Для понимания масштаба этой величины следует напомнить, что весь импорт «легковушек» по всем каналам ввоза, из всех стран, как новых, так и «бэу», как юридическими, так и физическими лицами в прошлом году составил почти 87 тысяч штук, а в году текущем едва превысит отметку в 100 тысяч.





Очевидно, что корректность расчетов покажет только практика, но понятно одно: ввоз такого масштаба кардинально изменит ситуацию на рынке легковых автомобилей в Беларуси.









Маловероятно, что стремительно замедляющийся рынок продаж новых легковых автомобилей, а Автомобильная ассоциация БАА уже в октябре зафиксировала нулевой рост, позволяет планировать совокупный рынок следующего года в объеме более 110 тысяч штук, включая импорт и собственное производство.





Учитывая планы Минфина и уже озвученные намерения СЗАО «БелДжи» (10 000 единиц), на оставшиеся каналы импорта остается менее 70 тысяч.





Крупнейшим каналом ввоза остается импорт подержанных автомобилей гражданами из Российской Федерации. По итогам прошлого года он составил примерно 30 тысяч автомобилей или 35% всего ввоза.





Однако и дилерские продажи новых автомобилей в стране за последние годы существенно выросли и, например, в прошлом году составили почти 50 тысяч, а в году текущем преодолеют отметку в 60 000 новых легковых автомобилей без учета местного автопроизводства.





Как ни крути, математика не сходится. Простое суммирование уже достигнутого и желаемого Минфином вряд ли соответствует потенциалу рынка-2020. А дальше все по Ломоносову: ежели в одном месте чего убудет, то в другом - присовокупится, и наоборот.





Похоже, автодилерам следует планировать падение продаж новых легковых автомобилей, а Минфину – сокращение бюджетных поступлений от этой сферы деятельности.









К слову, с одного среднестатистического нового легкового автомобиля стоимостью 40 000 рублей, что примерно соответствует оценке средней новой иномарки, в бюджет поступает только одного налога - НДС на 6 700 рублей. Так что не любимые в стране автодилеры явно полезнее для бюджета, чем любимые «перекупы». То есть, простите, инвалиды и многодетные.



