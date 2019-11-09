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Беларусь ограничила ввоз свинины из региона Бразилии из-за чумы свиней

Беларусь ограничила ввоз свинины из штата Алагоас (Бразилия) из-за классической чумы свиней (КЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Фото с сайта interfax.by

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории штата Алагоас зарегистрирован случай заболевания классической чумой свиней. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Бразилии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.


Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из штата Алагоас в Беларусь.

В Минсельхозпроде информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.
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