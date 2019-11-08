Почти $150 миллионов заплатят водители за дороги в 2020 году

Бюджет на грядущий 2020 год для Беларуси определен. В том числе, решено потратить на дороги в 2020 году около 616 миллионов белорусских рублей, информирует sb.by , ссылаясь на пояснительную записку к законопрокету «О бюджете 2020 года».





И, если общая сумма доходов дорфонда республики определена в 616,4 миллиона белорусских рублей, то почти половину сумму заплатят автолюбители. Подсчитано, что фонд дорог за счет оплаты госпошлины за разрешение на допуск ТС к дорожному движению «заработает» чуть более 301 миллиона рублей.









– Для этих же целей – на поддержание и расходы дорожного фонда будет выделено 156 с половиной миллиона бюджетных средств. Еще одну весомую сумму – около 269 миллионов запланировано собрать с авто за проезд по платным дорогам, – уточнялось в Записке.





Напомним, в системе электронного сбора платы за проезд уже сообщили, что количество платных дорог в Беларуси увеличится еще на 62 километра до конца 2019 года. Таким образом, с 1 декабря протяженность платных дорог в республике достигнет 1787 километров.