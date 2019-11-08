Заико: Александр Григорьевич, должность придворного врача надо убрать!
Известный экономист прокомментировал высказывания Лукашенко по поводу отъезда белорусских врачей из страны.
После того, как Польша приняла решение относительно признания дипломов белорусских врачей, эксперты в один голос заговорили об опасной тенденции. Однако их сомнения развеял глава Беларуси, посоветовав «не напрягается» из-за отъезда медиков.
На это известный экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико посоветовал белорусскому лидеру начать с себя.
— Вас, Александр Григорьевич, все время фотографируют с какими-то девушками-врачами. И меня всегда радовало, что женщины-врачи при вас, — обратился к президенту экономист во время беседы на Примусе. — Тут я как мужчина с вами солидарен. И знаю, что после той солидарности даже дети иногда появляются. Но нужно начинать с себя и должность придворного врача убрать. Да и зачем вам врач? Здоровье великолепное, силы есть, все остальное тоже.
Между тем, по мнению эксперта, не все имеют такие возможности. А медицина в нашей стране уже давно стал платной.
— Я вот лично пришел в поликлинику, мне надо было УЗИ сердца делать и разные анализы сдать, и на меня смотрят девушки томными глазами и говорят: плати! Поэтому могу сказать на основании своего личного опыта: человек 40+ в нашей стране - это уже ненужный балласт, — считает Леонид Заико.
По мнению экономиста, проблема даже не в том, что врачи уезжают из страны, а в самом подходе.
— Сейчас человечество переходит к той фазе, когда доминирующим фактором развития страны является человеческий капитал, — отмечает Леонид Заико. — И те, кто это понял, тот окажется в выигрыше. Так всегда делали американцы, когда самых умных ученых переманивали к себе. Хотя, слово «переманивали» не совсем верно, они просто создавали условия, для того, чтобы там жить. А в стране дураков не нужны умные люди. Ей нужны дураки в квадрате. Приятно жить среди таких же. Поэтому и радостные все.
Эксперт уверен, что Беларусь, не имея природных и других ресурсов, может развиваться только за счет интеллекта.
— И надо делать все, чтобы этот интеллект развивался, создавать ему условия. Но способна ли власть это понять? — задается вопросом экономист. — А так им остается, включать дурачка. Хотя, они, по-моему, эту кнопку и не выключали.
Источник: gazetaby.com
10:25 08/11/2019
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