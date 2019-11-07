США и Китай заявили о готовности к поэтапной отмене пошлин
США и Китай договорились о снятии таможенных пошлин на первом этапе заключения торговой сделки. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, пишет Bloomberg.
«Если Китай и США достигнут первого этапа сделки, обе стороны должны отменить действующие дополнительные пошлины пропорционально и одновременно», — заявил представитель КНР. По его словам, это является важным условием заключения торгового соглашения между странами.
Вашингтон и Пекин ведут переговоры о подписании первой части сделки. Время и место подписания пока не определены.
Торговая война между США и Китаем продолжается с лета прошлого года. США обвиняют Китай в недобросовестной конкуренции, вмешательстве в курс юаня и воровстве интеллектуальной собственности.
21:54 07/11/2019
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