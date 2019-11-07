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Дилер китайских авто заработал пока лишь $42 тыс.

Компания «Автоцентр на МКАД», которая была создана в 2018 году, отчиталась за январь-сентябрь 2019 года. Пока прибыль составила только 87 тыс. рублей.



Выручка превышает 5,3 млн, но солидная часть «съедена» себестоимостью (около 5 млн).

«Автоцентр на МКАД» продает китайские автомобили CHERY. Розничные цены колеблются от 26,9 тыс. до 34,5 тыс. рублей. Исходя из этого можно полагать, что с начала года дилер реализовал более сотни авто.

Руководитель компании-дилера — заместитель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода, который также возглавляет «Интеллект-Лизинг» и связан с рядом компаний, занимающихся продажами и обслуживанием автомобилей ГАЗ и УАЗ.


CHERY — это китайский автомобильный бренд, но машины собираются не только в КНР. Например, есть завод в Иране. Ранее CHERY также сотрудничала с заводом Derways в Карачаево-Черкесии (Россия), а сейчас в Калининградской области действует компания «Автотортехобслуживание», которая должна была начать сборку авто в марте 2019 года. Общество принадлежит холдингу «Автотор», основателем которого является Владимир Щербаков — бывший госдеятель (министр экономики и прогнозирования СССР, вице-премьер СССР и т. д.).
Officelife.media
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