В Европе создают систему PEPSI. Чтобы вытеснить с рынка VISA и Mastercard

На этот раз речь идет не о сладком газированном напитке, а о платежной системе Pan-European Payment System Initiative, которая должна вытеснить с европейского рынка надоевших всем VISA и Mastercard. За инициативой стоят Deutsche Bank и крупные французские банки.