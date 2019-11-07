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В Европе создают систему PEPSI. Чтобы вытеснить с рынка VISA и Mastercard

На этот раз речь идет не о сладком газированном напитке, а о платежной системе Pan-European Payment System Initiative, которая должна вытеснить с европейского рынка надоевших всем VISA и Mastercard. За инициативой стоят Deutsche Bank и крупные французские банки.


Как сообщают источники в европейских банках, идея создать PEPSI появилась в 2017 году и изначально имела «политический подтекст».  Именно тогда  Европейский Центробанк   задумался над суверенитетом платежей в Европе.  

Как сообщает "Инфобанк", на данный момент уже несколько десятков европейских банков работают над созданием своей платежной системы, которая должна заменить американские VISA и MasterCard.  В последний раз о работах над созданием PEPSI упоминал Карло Боверо, глава Управления пластиковых карт банка BNP Paribas,  5 ноября 2019 года.
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