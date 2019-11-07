В Европе создают систему PEPSI. Чтобы вытеснить с рынка VISA и Mastercard
На этот раз речь идет не о сладком газированном напитке, а о платежной системе Pan-European Payment System Initiative, которая должна вытеснить с европейского рынка надоевших всем VISA и Mastercard. За инициативой стоят Deutsche Bank и крупные французские банки.
Как сообщают источники в европейских банках, идея создать PEPSI появилась в 2017 году и изначально имела «политический подтекст». Именно тогда Европейский Центробанк задумался над суверенитетом платежей в Европе.
Как сообщает "Инфобанк", на данный момент уже несколько десятков европейских банков работают над созданием своей платежной системы, которая должна заменить американские VISA и MasterCard. В последний раз о работах над созданием PEPSI упоминал Карло Боверо, глава Управления пластиковых карт банка BNP Paribas, 5 ноября 2019 года.
12:05 07/11/2019
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