На следующей неделе пройдут белорусско-российские переговоры о цене на газ
На следующей неделе пройдут белорусско-российские переговоры о цене на газ. В них примут участие министры энергетики Беларуси и России, информирует ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.
Он напомнил, что министерства энергетики стран "согласовывают дорожные карты о создании единых рынков в области нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии". Встреча министров состоится в первую очередь по этому поводу, поскольку "процесс еще не закончен".
"Мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе и в вопросах цены газа", — сказал Новак.
В прошлом году Беларусь купила у России 20,33 млрд куб. м. природного газа, в этом году ожидается приблизительно столько же. В этом году белорусы платят за 1 тысячу кубометров газа 127 долларов.
10:29 07/11/2019
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