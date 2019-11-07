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На следующей неделе пройдут белорусско-российские переговоры о цене на газ

На следующей неделе пройдут белорусско-российские переговоры о цене на газ. В них примут участие министры энергетики Беларуси и России, информирует ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака.

Он напомнил, что министерства энергетики стран "согласовывают дорожные карты о создании единых рынков в области нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии". Встреча министров состоится в первую очередь по этому поводу, поскольку "процесс еще не закончен".

"Мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе и в вопросах цены газа", — сказал Новак.

В прошлом году Беларусь купила у России 20,33 млрд куб. м. природного газа, в этом году ожидается приблизительно столько же. В этом году белорусы платят за 1 тысячу кубометров газа 127 долларов.
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