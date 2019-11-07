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Государство уточнило, какие доходы учредителей компаний обложат налогом

В Сети появился полный текст недавнего указа о налогообложении. В документе есть подпункт 1.3.

...Для целей налогообложения подоходным налогом с физических лиц к дивидендам приравниваются любые доходы, начисленные унитарным предприятием собственнику его имущества — физическому лицу в порядке распределения прибыли, остающейся после налогообложения.

То есть государство теперь четко описало, какие поступления, которые компания дает собственнику, обложат подоходным налогом.

В нынешнем указе, кстати, сказано, что эта норма и другие положение распространяются «на отношения, возникшие с 1 января 2019 года».
Officelife.media
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