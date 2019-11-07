...Для целей налогообложения подоходным налогом с физических лиц к дивидендам приравниваются любые доходы, начисленные унитарным предприятием собственнику его имущества — физическому лицу в порядке распределения прибыли, остающейся после налогообложения.





То есть государство теперь четко описало, какие поступления, которые компания дает собственнику, обложат подоходным налогом.





В нынешнем указе, кстати, сказано, что эта норма и другие положение распространяются «на отношения, возникшие с 1 января 2019 года».