В третьем квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%.





Также в Нацбанке отмечают, что снижение ставок овернайт обеспечит «сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов».





Регулятор обещает, что в дальнейшем овернайт будет изменяться «синхронно» со ставкой рефинансирования на «соответствующую величину».









Напомним, что ставки рефинансирования и овернайт влияют на величину процентов по кредитам и вкладам.





Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.