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Рудый о покорении Китая: Если один муравей найдет сладкое, то придут и другие

Поднебесная активно меняется и посол призывает не упускать этот важный момент.

Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый на белорусско-китайском бизнес-форуме в Шанхае сделал ряд заявлений, сообщает TUT.BY.

— Падение экспорта в Китай в 2016 году удалось восстановить темпами, опередившими экспорт в Россию, ЕС, на другие большие рынки, — констатировал посол.


Он подчеркнул, что заметно выросло число экспортных позиций: за 3 года с 211 до 266, число экспортеров — со 145 до 287, в том числе частных с 75 до 159, и крупных (более 1 млн долларов в год), с 18 до 33.

— Это подтверждает китайскую мудрость: если один муравей найдет сладкое, то придут и другие, — отметил дипломат.


Он также отметил изменение технологий: с 2017 года Китай вкладывает в искусственный интеллект, это фетиш для страны.

— Парадокс, но в самой многочисленной стране полупустые рестораны и магазины: люди покупают и живут онлайн. Уже четверть товаров в Китае продается через интернет. Пока наши товары в китайском интернете торгуют россияне, а не мы. Да и цены на товары на белорусском заводе и в китайском интернете выше в 5 — 7 раз. Китайцы уже забывают, какого цвета деньги, все платежи — безналичные, — сказал посол. — Китай большой, можно найти любую нишу, но лучше грести по течению, быть на одной волне с Китаем. Сегодня в Китае это регионы, услуги и технологии. Предлагаю воспользоваться этими возможностями.
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