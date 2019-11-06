Кипр лишит гражданства российских миллиардеров?

Власти Кипра приняли решение лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые золотые паспорта благодаря инвестициям в экономику страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис, передает Cyprus Mail.





Министр не раскрыл информацию о том, кто именно был лишен гражданства.





В конце октября правительство Кипра объявило, что проверит «золотые паспорта», выданные до 2018 года, когда критерии проверки заявлений на получение гражданства были ужесточены.





Петридис подчеркивал, что отдельно будет изучен вопрос о том, выдавались ли кипрские паспорта лицам, подозреваемым в совершении преступлений или находящимся под международными и европейскими санкциями.





Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров заявил Forbes, что ожидает роста числа отозванных кипрских паспортов с учетом того, что до этого года проверки заявителей «проводились формально».





«Полагаю, что не за горами раскрытие всех имен», — отметил он.





О том, что при выдаче «золотых паспортов» в рамках более мягкой версии программы могли быть совершены ошибки, во вторник заявил и президент Кипра Никос Анастасиадис.





Он подчеркнул, что власти должны «признать ошибки» в некоторых «вопиющих» случаях, когда паспорта не должны были выдаваться. По словам президента, речь шла примерно о 10-15 гражданах.





Кипр — одна из самых популярных стран у россиян с точки зрения получения второго гражданства. Согласно данным Eurostat, в 2017 году гражданство получили более 5517 человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне.





Есть среди них и герои списка Forbes, в том числе находящийся под американскими санкциями Олег Дерипаска.



