В Беларуси создана Аудиторская палата

Участниками учредительного собрания был принят ряд основополагающих решений: принят устав Аудиторской палаты, выбраны члены правления и контрольно-ревизионной комиссии.





Создание первой саморегулируемой аудиторской организации Беларуси – Аудиторской палаты Республики Беларусь — является серьезным шагом вперед для всего аудиторского сообщества, переходом на новую ступень развития аудита в стране, обусловленным историей и полученным опытом, подчеркивается в сообщении Минфина.