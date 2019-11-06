В Беларуси создана Аудиторская палата
5 ноября состоялось учредительное собрание Аудиторской палаты Республики Беларусь с участием представителей аудиторских организаций и аудиторов — индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении Минфина Беларуси.
Участниками учредительного собрания был принят ряд основополагающих решений: принят устав Аудиторской палаты, выбраны члены правления и контрольно-ревизионной комиссии.
Создание первой саморегулируемой аудиторской организации Беларуси – Аудиторской палаты Республики Беларусь — является серьезным шагом вперед для всего аудиторского сообщества, переходом на новую ступень развития аудита в стране, обусловленным историей и полученным опытом, подчеркивается в сообщении Минфина.
Источник: belrynok.by
15:49 06/11/2019
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