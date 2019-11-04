



Неназванные сайтом эксперты составили рейтинг иномарок в РФ, которые ржавеют быстрее других авто. Рейтинг возглавила китайская иномарка Geely Emgrand.





Но внимание! Речь идет о модели 2011-2013 годов выпуска. Именно она уже через 12 месяцев после выхода с конвейера покрывалась ржавчиной.





Напомним, что завод СЗАО БЕЛДЖИ начал выпускать Geely, собранные методом крупноузловой сборки на площадях борисовского завода «Автогидроусилитель», только в 2013 году.





До этого на рынок РФ поступали автомобили непосредственно из Китая, а также с российского завода «Дервейс» в Карачаево-Черкессии.





На новом заводе СЗАО БЕЛДЖИ в Борисовском районе, введенном в эксплуатацию два года назад, борьбе с коррозией уделяют много внимания.





Одним из основных решений, направленных на антикоррозийную защиту кузовов всех выпускаемых на заводе моделей, стала катафорезная грунтовка кузовных деталей, которая происходит в цехе покраски.





Отдаленные результаты этого решения станут известны несколько позже.









Вторую строчку антирейтинга занимает немецкая иномарка Opel Astra 2005–2012 годов выпуска. В «труху» быстро превращаются колесные арки, нижняя часть дверей, капот и днище.





На третьем месте — японский Nissan Almera первого поколения европейской сборки. Ржавчина появляется уже через 3-4 года после того, как автомобиль выезжает на дороги.





Также в антирейтинг попали японская Mazda 6 2005–2008 годов выпуска и американский Ford Mondeo образца 2006–2010 годов, заняв четвертое и пятое место соответственно. Эти иномарки покрываются ржавчиной уже через пять-шесть лет эксплуатации.