Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Обвалом российского рубля завершились последние торги на этой неделе

Евро сегодня также подешевел, уже третий раз подряд, и оказался на минимуме за 20 дней.

Белорусский рубль укрепился к валютной корзине сразу на 0,27%, а с начала ноября уже на 0,38%.

Курс доллара вырос всего на 0,0021 BYN до 2,0434 BYN/USD и покинул минимум за 13 дней. С начала недели доллар подешевел на 0,0083 BYN.

Курс евро упал ещё на 0,0088 рубля до 2,2636 BYN/EUR, оказавшись на минимуме за 20 дней. С начала недели евро рухнул на 0,0280 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0153 BYN до 3,2112 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера рубль РФ завершил торги на максимуме за 40 дней.

Итоги короткой рабочей недели 4—6 ноября на валютном рынке Беларуси

курс доллара снизился на 0,51%;
курс евро обвалился на 1,22%;
курс российского рубля вырос всего на 0,06%;

как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,34%.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 34 копейки до 63,5880 российских рублей. Официальный курс евро на завтра поднялся всего на 1 копейку до 70,4301 российских рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru