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Oops! "Трайпл" показал чистый убыток в 128 млн по итогам трех кварталов

Компании некогда приближенного к Лукашенко бизнесмена Юрия Чижа, являющиеся эмитентами облигаций, опубликовали финансовые отчеты по итогам трех кварталов 2019 года. Документы размещены на Едином портале финансового рынка.

ООО «Трайпл» в январе-сентябре показало падение выручки на 52,8% до 14,7 млн рублей. Оно получило убыток от реализации в 5,26 млн рублей против 15,87 млн прибыли годом ранее. За счет роста расходов по инвестиционной деятельности в сто раз, ее чистый убыток составил 128 млн рублей. Год назад компания демонстрировала 6,78 млн рублей.

СЗАО «Простормаркет» также показало резкое снижение выручки после выделения из него в начале года юрлиц, которые непосредственно занимаются розничной торговлей. Выручка сократилась в семь раз до 25,16 млн рублей. Предприятие получило чистую прибыль в 961 тыс. рублей против почти 1,4 млн рублей годом ранее.
Источник: reform.by
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