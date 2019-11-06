ООО «Трайпл» в январе-сентябре показало падение выручки на 52,8% до 14,7 млн рублей. Оно получило убыток от реализации в 5,26 млн рублей против 15,87 млн прибыли годом ранее. За счет роста расходов по инвестиционной деятельности в сто раз, ее чистый убыток составил 128 млн рублей. Год назад компания демонстрировала 6,78 млн рублей.





СЗАО «Простормаркет» также показало резкое снижение выручки после выделения из него в начале года юрлиц, которые непосредственно занимаются розничной торговлей. Выручка сократилась в семь раз до 25,16 млн рублей. Предприятие получило чистую прибыль в 961 тыс. рублей против почти 1,4 млн рублей годом ранее.