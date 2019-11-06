В числе прочего президент обсудил с ним создание с помощью ОАЭ международного финансового центра в Минске. REALTY.TUT.BY узнал, где может расположиться этот объект.





Фото: пресс-служба президента

Сейчас Александр Лукашенко находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщила пресс-служба президента, там он встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.





— На встрече, в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта, — сообщила пресс-служба Лукашенко.





Как рассказали REALTY.TUT.BY несколько информированных источников, пока в качестве основной площадки под финансовый центр рассматривается северный берег Свислочи в районе водохранилища Дрозды. Примерные границы участка выглядят так:





Предполагается, что в финансовом центре будут не только деловая, развлекательная и туристическая зоны, но и международный выставочный комплекс. «Это будет крупнейший инвестпроект. Площадь — до тысячи гектаров», — говорит один из собеседников портала.





Сейчас арабские инвесторы готовят концепцию комплекса, которая в итоге ляжет на стол Александру Лукашенко. Последнее слово будет за ним, потому что для реализации такого проекта надо принимать указы президента.









Во-первых, нужно будет вносить изменения в Генплан Минска, чтобы вывести из оборота пахотные земли, на которых хотят строить финцентр. Во-вторых, для подобных проектов обычно устанавливается другой налоговый режим.





Отметим, что шейх Мохаммед контролировал создание большого количества транснациональных бизнес-проектов, включая строительство самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа. Мохаммеду принадлежат два многопрофильных конгломерата — Dubai World и Dubai Holding, которые занимаются строительством, финансами, туризмом, телекомом, перевозками, логистикой.



