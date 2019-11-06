В тройке самых богатых людей мира произошли изменения





Самым богатым человеком на Земле сейчас является глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние «Форбс» оценил в 112,4 млрд долларов.





На второе место рейтинга, по версии «Форбс», поднялся глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) 70-летний Бернар Арно. Его состояние Forbes оценил в 107 млрд долларов.





Таким образом, самый богатый европеец подвинул на третье место некогда богатейшего человека на планете, основателя Microsoft Билла Гейтса. Состояние последнего, по версии издания. Составляет сейчас 106,8 млрд долларов.









Только этим троим людям на планете удалось сколотить состояние более 100 млрд долларов. Находящийся на четвертом месте американский инвестор Уоррен Эдвард Баффетт обладает сейчас состоянием в 87,2 млрд долларов.