Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вы удивитесь: МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой может стать самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Вы удивитесь: МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой
В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86 процентов, по сравнению с 4,4% в текущем году. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.

Такие показатели в 14 раз превысили бы темпы развития экономики Китая.

Гайана (официальное название — Кооператавная Республика Гайана -- бывшая британская колония. До 1966 года Британская Гвиана. 


Гайана -- государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге — с Бразилией, на востоке — с Суринамом. Гайана — единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.

По размеру ВВП на душу населения (3,9 тыс. долл. в 2009 году) Гайана занимала одно из последних мест среди стран Карибского региона и 157-е место в мире.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru