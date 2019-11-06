Вы удивитесь: МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86 процентов, по сравнению с 4,4% в текущем году. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.





По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.





Такие показатели в 14 раз превысили бы темпы развития экономики Китая.





Гайана (официальное название — Кооператавная Республика Гайана -- бывшая британская колония. До 1966 года Британская Гвиана.









Гайана -- государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге — с Бразилией, на востоке — с Суринамом. Гайана — единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.





По размеру ВВП на душу населения (3,9 тыс. долл. в 2009 году) Гайана занимала одно из последних мест среди стран Карибского региона и 157-е место в мире.