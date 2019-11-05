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Депутаты предложили повысить пособие по безработице

Размер пособия по безработице предлагается повысить.

Об этом журналистам рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, передает БЕЛТА.


Депутаты выступили с инициативой концепции законопроекта "Об изменении закона "О занятости населения Республики Беларусь". Красовская рассказала подробности: "В том числе ставится вопрос о повышении пособия". Начать разработку предложений планируется 6 ноября на первом заседании рабочей группы Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.


На сегодня максимальная помощь по безработице в Беларуси составляет 51 рубль — 2 базовых величины. В большинстве регионов среднее пособие по безработице не дотягивает и до 30 рублей.

Пособие по безработице в Беларуси — самое низкое из всех соседних стран.
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