Депутаты предложили повысить пособие по безработице

Об этом журналистам рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, передает БЕЛТА









Депутаты выступили с инициативой концепции законопроекта "Об изменении закона "О занятости населения Республики Беларусь". Красовская рассказала подробности: "В том числе ставится вопрос о повышении пособия". Начать разработку предложений планируется 6 ноября на первом заседании рабочей группы Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.









На сегодня максимальная помощь по безработице в Беларуси составляет 51 рубль — 2 базовых величины. В большинстве регионов среднее пособие по безработице не дотягивает и до 30 рублей.





Пособие по безработице в Беларуси — самое низкое из всех соседних стран.